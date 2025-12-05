Астраханская область лидировала в ЮФО по рождаемости, снизилась и смертность

Астраханская область заняла первое место по рождаемости в ЮФО. За девять месяцев текущего года в регионе родились 6439 детей, из них 3467 — в облцентре. Показатель составил 9,1 на 1 тыс. населения, что превышает среднероссийский уровень в 8,4, сообщили на заседании правительства региона под руководством вице-губернатора Дениса Афанасьева.

Первый заместитель министра здравоохранения региона Светлана Смирнова отметила, что таких результатов удалось достичь благодаря дооснащению перинатального центра Александро-Мариинской областной клинической больницы. В рамках нацпроекта «Семья» с начала 2025 года было выделено около 290 млн руб. В сельских районах открылись пять новых женских консультаций и закуплено более 1 тыс. медицинских приборов.

На заседании также обсудили доступность высокотехнологичной медицинской помощи. За девять месяцев этого года ее получили почти 6,5 тыс. жителей. В области продолжается развитие специализированной сети: открылся детский эндокринологический центр, а в 2026 году в Ахтубинске начнет работу межрайонный эндокринологический центр. Также открыт областной сурдологический центр, который оказывает помощь пациентам с нарушениями слуха, включая участников спецоперации.

Вице-губернатор Денис Афанасьев отметил, что в регионе зафиксирована положительная динамика в снижении смертности. За январь-сентябрь показатель общей смертности в Астраханской области снизился и сейчас находится ниже среднероссийского уровня. Господин Афанасьев подчеркнул, что впереди еще много планов и задач, и работа будет продолжена.

Нина Шевченко