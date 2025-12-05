Мэр Екатеринбурга: о запрете на украшение подъездов к Новому году речи не идет

Жители Екатеринбурга могут украшать подъезды к Новому году, но они должны согласовать это с другими жильцами и соблюдать требования пожарной безопасности. Запрета на оформление подъездов к празднику нет, подчеркнул глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Создавать праздничное настроение можно и нужно, ни о каком запрете речи не идет. Но, чтобы не омрачить праздник, делать это необходимо с соблюдением несложных правил. Приняты они на федеральном уровне и действуют по всей стране»,— сказал мэр. Согласно этим правилам, согласование с жильцами нужно, так как лестничные клетки, площадки и коридоры являются общим имуществом. Проконсультироваться насчет пожарной безопасности можно в управляющей организации или районной администрации.

Накануне Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одним из вопросов, которые обсудили собравшиеся, стала подготовка мегаполиса к новогодним праздникам. Мэр поручил решить задачи по праздничному оформлению города, проведению новогодних мероприятий, обеспечению безопасности и соблюдению общественного порядка.

Ирина Пичурина