Дополнительные поезда Ижевск – Москва появятся к Новому году

В преддверии новогодних праздников на Горьковской железной дороге (ГЖД) назначены дополнительные поезда дальнего следования по маршруту Ижевск — Москва, сообщает пресс-служба ГЖД.

Поезд №231/232 будет отправляться из Ижевска 26, 29 и 31 декабря и с 1 по 9 января в 00:45, прибывая в Москву в те же сутки в 22:00. В обратном направлении состав отправится из Москвы 27, 30 и 31 декабря и со 2 по 11 января в 01:02, пребывая в Ижевск — в 20:15 в тот же день.

Поезд №293/294 отправится из Ижевска 29 декабря в 02:00 и прибудет в столицу России в тот же день в 21:37. В обратном направлении состав отправится из Москвы 30 декабря в 02:24 и прибудет в Ижевск на следующий день в 06:30. Время указано местное. В пути предусмотрены остановки на станциях Агрыз, Кизнер, Казань-Восстание, Канаш и др.

Анастасия Лопатина