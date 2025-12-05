Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский ТЮЗ купит проекционное оборудование за 50 млн рублей

Ярославский Театр юного зрителя проводит закупку видеопроекционного оборудования стоимостью 49,9 млн руб. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в министерстве культуры Ярославской области, оборудование предназначено для спектаклей, которые будут показывать на сцене театра. В состав аппаратуры входят два проектора, два объектива, экран и патч-корды.

Победитель электронного аукциона должен будет поставить товар до 16 марта 2026 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в здании театра была проведена масштабная реконструкция, открыться обновленный ТЮЗ должен в декабре 2025 года.

Антон Голицын

Новости компаний Все