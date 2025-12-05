«Кажется, что развязка уже очевидна»

Украинская делегация вновь отправляется в Майами, чтобы провести брифинг со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. СМИ подчеркивают, что это будет именно брифинг, а не переговоры. Ранее прошла информация, что европейские лидеры предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможном «предательстве» со стороны США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает не торопить события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, как известно, на обратном пути из Москвы не стали делать остановку в Европе, дабы проинформировать Владимира Зеленского о результатах переговоров в Кремле. На этот счет есть разные версии. Одна из них гласит, что это было условие российской стороны. Вторая вытекает из первой: информировать особо было не о чем, компромисса ведь не достигли. Третий вариант самый болезненный для Киева: это был именно демарш, показательное игнорирование европейской и украинской позиций. Отчасти подтверждением этого тезиса является тот факт, что представители Зеленского вновь отправились в Майами на встречу с американскими переговорщиками. Но, как заявлено, участвовать они будут не в переговорах, а совместном брифинге, а это разные вещи. То есть вы к нам, а не мы к вам. Мол, не по чину нам в Европе ради вас остановки делать, извольте вновь через океан туда-сюда слетать, причем ради брифинга. То, что на нем будет объявлено, видимо, не очень обрадует украинскую делегацию. О чем все это говорит? О том, что Дональд Трамп более не собирается церемониться и намерен поставить перед Зеленским вопрос ребром: или соглашаетесь с тем, что есть, или лишаетесь поддержки.

Мир должен наступить вот прямо сейчас, желательно к католическому Рождеству. Если нет, то дальше сами, без Америки. Тем временем журнал Der Spiegel приводит новые шокирующие подробности, подтверждающие эту версию. Якобы европейские лидеры во время последнего коллективного телефонного разговора предупредили Владимира Зеленского, что США могут его предать. То есть Белый дом фактически согласился с российскими требованиями: нужно отдать весь Донбасс, причем без четких гарантий безопасности. Европейцы призывают защитить союзника, правда, непонятно, как они собираются это сделать. Лидерам Старого Света подобное не может нравиться, поскольку Трамп игнорирует мнение не только Украины, но и своих ближайших партнеров. Тем не менее пока Киев заявляет, что никакие территориальные требования Москвы не примет. Мы не будем все это комментировать.

Единственное, что можно сказать: происходящее вполне в духе Дональда Трампа. Разыгрывается красивое шоу, интрига закручивается.

Кажется, что развязка уже очевидна, но в итоге все может сложиться совсем по-другому. Так что обольщаться раньше времени не стоит. Тем более дома у Трампа не все хорошо складывается, в частности, зашаталось кресло под министром войны Питом Хегсетом. Казалось бы, причем здесь Украина? А при том, что на этом фоне окончательно прослыть другом России все равно что подарить козырной туз своим противникам.

Дмитрий Дризе