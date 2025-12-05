Жительнице Омска дали три года колонии за комментарий под видео с атакой БПЛА

Жительницу Омска приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за сообщение в соцсети. Как пишет «Ъ - Центральная Сибирь», весной 2024 года под видеозаписью атаки беспилотников на Татарстан женщина оставила одобрительный комментарий.

Суд признал ее виновной в оправдании терроризма. Помимо лишения свободы, ей назначен запрет в течение трех лет заниматься администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в социальных сетях. Подсудимая признала вину.