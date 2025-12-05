В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом поступила в 09:13 в приложение МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спустя восемь часов сняли режим беспилотной опасности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Татарстане спустя восемь часов сняли режим беспилотной опасности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим был введен в 01:15 и действовал восемь часов. Во время его действия о закрытии аэропортов республики не сообщалось.

Анна Кайдалова