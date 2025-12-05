На пленарном заседании Пермского инженерно-промышленного форума губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о приоритетах промышленной политики региона. По его словам, последствия санкций предприятия ощутят позже, 2026–2027 годы будут определяющими для экономики и промышленности. При этом в Пермском крае нет недостатка в новых инвестпроектах, в регионе растет популярность среднего образования, поскольку сварщики, например, порой зарабатывают больше, чем губернатор и судьи.

Вчера в ходе пленарной сессии «Сделано в Пермском крае», прошедшей в рамках десятого Пермского инженерно-промышленного форума, губернатор региона Дмитрий Махонин обозначил основные направления промышленной политики. По его словам, сегодня Пермский край строит свои экономические планы, основываясь на нефтегазопереработке, транспортировке газа, производстве удобрений и машиностроении.

Как считает глава Пермского края, санкционный режим, введенный в 2022 году, предприятия ощутят позже: «В моем понимании, 2026–2027 годы будут являться определяющими, как дальше будет развиваться экономика, промышленность и так далее». Он подчеркнул, что многое зависит не только от самого региона, но и от финансовой политики регулятора. «Мы ощущаем, что растут неплатежи у крупных заказчиков, и поэтому важно, чтобы экономический сектор, который работает с крупными заказчиками, себя чувствовал максимально комфортно, если в таких условиях он может себя так чувствовать»,— уточнил Дмитрий Махонин. По его словам, несмотря на проблемы, в регионе нет недостатка в новых инвестиционных проектах. Реализуются и анонсируются проекты в добыче и переработке полезных ископаемых, в том числе по калию и нефтепереработке. «Это дает основание полагать, что не все так печально. Это дает основание полагать, что как только будет более мягкая кредитно-денежная политика, мы быстрее от приземленной экономики подскочим и будем строить еще более амбициозные планы»,— полагает он.

Заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий отметил, что Прикамье играет важную роль в достижении технологического суверенитета страны. Такую задачу к 2030 году поставил президент Владимир Путин, для ее решения у Прикамья есть все компетенции. Господин Кузьмицкий рассказал, что пообщался на форуме с предпринимателями. «Что меня поразило — несмотря на тяжелую ситуацию в экономике сегодняшнего дня, все смотрят в будущее, все смотрят вперед»,— обратил внимание полпред. По его словам, регион обладает большим потенциалом в оборонно-промышленном комплексе, но необходимо нарабатывать технологии двойного назначения, для использования и в гражданском секторе. Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что сегодня главная функция власти — это «сращивание» интересов науки и бизнеса.

Директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров также высказал мнение, что такие сложные задачи, как достижение технологического суверенитета, не решаются в отдельных точках, а принципиальным становится значение коллабораций. «Давайте попробуем объединить усилия. Потому что наши айтишники хорошо работают со всей страной, и даже с миром, но не всегда находят легкие пути коммуникации с пермскими компаниями»,— пояснил господин Ягафаров. Губернатор, в свою очередь, заметил, что задача власти — не мешать бизнесу. «Нам бы не мешать, а если мы еще и помогаем, нам вообще цены нет. Чиновник, когда куда-то попадет, он обязательно вреда принесет больше, чем пользы, за редким исключением»,— полагает глава региона.

Дмитрий Махонин затронул также тему подготовки кадров и удержания молодежи в регионе. Он подчеркнул, что искусственный интеллект и робототехника не может заменить человеческие ресурсы, поэтому в регионе делается акцент на развитии образования. По мнению главы Прикамья, сегодня среди молодежи модно получать среднее профессиональное образование. «Потому что ты можешь работать сварщиком, я про спецсварку говорю, и получать больше, чем губернатор, за работу. Сварщики получают больше, чем федеральный судья, прокурор, больше, чем другая специализация юридической профессии»,— считает губернатор.

На пленарном заседании выступил директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов. В своем выступлении он рассказал о роли Прикамья в реализации нацпроекта «Новые материалы и химия», начальник департамента ПАО «Газпром» Виктор Шарохин — об основных направлениях работы компании и сотрудничестве с Пермским краем. Представители других крупных холдингов осветили свои социальные проекты. Директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский рассказал о поддержке детского спорта, а генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Максим Леньков презентовал грантовый проект «Формула хороших дел».

Подводя итоги заседания, губернатор отметил, что следующий год объявлен в Пермском крае годом промышленности. «Это лишний повод сказать промышленникам и заводчанам, людям, которые работают на развитие нашей страны, искреннее человеческое спасибо за их труд»,— подытожил Дмитрий Махонин.

Ирина Суханова