Производство молока в Кузбассе увеличится на 3,4% по итогам 2025 года

Профильные хозяйства Кемеровской области в 2025 году получат около 143 тыс. т молока. Предварительные данные об итогах работы отрасли привела первый заместитель министра сельского хозяйства региона Ирина Караева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Госпожа Караева представила доклад о работе министерства на расширенном заседании комитета по экологии, энергетике, промышленной и аграрной политике законодательного собрания Кузбасса.

«Ожидается, что прирост молока составит 4,7 тыс. т, что эквивалентно 3,4% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост частично обусловлен вводом в эксплуатацию животноводческого комплекса на 2,4 тыс. коров в Чебулинском округе»,— говорится в сообщении областного парламента по итогам заседания.

Как писал «Ъ-Сибирь», животноводческий проект в Чебулинском округе развивает АО «Ваганово». Компания планирует расширить комплекс до 5 тыс. голов.

Валерий Лавский