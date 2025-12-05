Следствие запросило арест экс-мэра Нижнекамска
СУ СКР по Татарстану просит заключить под стражу бывшего главу Нижнекамского района Рамиля Муллина. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Сегодня Набережночелнинский городской суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения.
По данным суда, господину Муллину предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ, а также по части 4 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).