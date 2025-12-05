СУ СКР по Татарстану просит заключить под стражу бывшего главу Нижнекамского района Рамиля Муллина. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие запросило арест экс-мэра Нижнекамска

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Следствие запросило арест экс-мэра Нижнекамска

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Сегодня Набережночелнинский городской суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения.

По данным суда, господину Муллину предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ, а также по части 4 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Анна Кайдалова