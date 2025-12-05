В Башкирии лицензию на недропользование можно будет получить через «Госуслуги»

Депутаты Курултая Башкирии на заключительном заседании осенней сессии в декабре этого года планируют принять в окончательном чтении законопроект о переведении лицензирования деятельности по пользованию недрами в электронный формат, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Изменения планируется внести в Кодекс республики о недрах.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, лицензии не будут выдаваться в бумажном виде, а взаимодействие государства и бизнеса станет дистанционным, с использованием усиленной электронной подписи через приложение «Госключ». Можно будет проверить статус заявления через «Госуслуги». Это «упростит бюрократические процедуры, сократит сроки, оптимизирует и автоматизирует прохождение заявлений», считает спикер парламента. Факт выдачи лицензии будет фиксироваться в электронном реестре, а не на бумаге, отметил он.

Законопроект вступит в силу в марте 2026 года. Господин Толкачев отметил, что принятие закона не повлечет дополнительных расходов, но позволит создать в Башкирии более комфортные и прозрачные условия для ведения бизнеса в сфере недропользования. Депутаты приняли проект в первом чтении в октябре. При подготовке ко второму чтению не поступило поправок.

Майя Иванова