Крупные залежи каменной соли нашли в Саратовской области

Одними из крупнейших открытий Роснедр 2025 года стали Иванихинское и Целинное месторождения калийно-магниевой соли в Саратовской области. Ведомство предоставило такую информацию ТАСС.

Запас солей на Иванихинском месторождении (Перелюбский район) составляет 1 млрд т, на Целинном (Озинский район) — 2 млрд т. В Роснедрах уточнили, что в год удается открыть порядка 200 новых рудников. Еще одним рекордсменом 2025-го стало Жидойское месторождение апатит-перовскит-титаномагнетитовых руд в Иркутской области.

Калийно-магниевые соли в первую очередь используют в сельском хозяйстве. Удобрения на их основе позволяют восполнить в почве дефицит калия, магния и серы, повысить урожайность и качество растений, а также повысить устойчивость к стрессам — полеганию, засухе, заморозкам и некоторым болезням.

Дарья Васенина