Полиция ликвидировала лабораторию по производству мефедрона в Белоострове

Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в поселке Белоостров Курортного района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ведомства, 35-летний житель Мурино арендовал частный дом и организовал там производство синтетического наркотика с целью последующего сбыта через тайники-закладки. В ходе обыска правоохранители изъяли емкости с жидкостями и веществом белого цвета, химическую посуду, вакуумный насос и вакууматор, электронные весы, средства индивидуальной защиты, а также полимерный контейнер с веществом темного цвета.

Экспертиза установила, что изъятое вещество массой 1,314 кг является мефедроном. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый задержан.

Артемий Чулков