Волгоградский хоспис проиграл суд Росздравнадзору по делу об аппаратах ИВЛ

Волгоградский областной клинический хоспис (ВОКХ) проиграл судебные разбирательства с Росздравнадзором, который требовал изъять и уничтожить три аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Puritan Bennett 560. Решение суда первой и апелляционной инстанций поддержало позицию ведомства.

Основанием для требования Росздравнадзора послужила экспертиза, установившая ненадлежащее качество аппаратов ИВЛ. В 2022-2023 годах ВОКХ закупал аппараты ИВЛ у ООО «Мегамед» и ООО «Евротекс» на общую сумму 10,8 млн руб. В ходе внеплановой проверки, инициированной УФСБ, были выявлены несоответствия техническим характеристикам.

ВОКХ оспаривал результаты проверки, указывая на расширенные функциональные возможности оборудования. Однако суд отклонил иск хосписа, признав законность действий Росздравнадзора и достоверность заключения экспертов ВНИИИМТ. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Хоспис вывел аппараты из эксплуатации после решения суда первой инстанции.

Никита Маркелов