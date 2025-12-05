На Бали запретят аренду жилья через Airbnb

Власти острова Бали в Индонезии планируют запретить краткосрочное бронирование жилья через сервис Airbnb и подобные платформы. Об этом сообщило агентство ANTARA со ссылкой на заявление губернатора провинции Ваян Костера.

«Airbnb не в полной мере поддерживает экономику Бали. Не говоря уже о тех, кто действует незаконно и мошеннически. Мы будем принимать против них (сервисов.— “Ъ”) беспощадные меры»,— сказал господин Костер, выступая на 15-м региональном собрании Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии (PHRI).

По словам губернатора, при бронировании через подобные платформы нет отчислений в бюджет, контрагенты обходят обязательный туристический налог (PAD). Он отметил, что на острове вырос турпоток, но он не соответствует уровню заполняемости лицензированных отелей. Сейчас на Бали работают около 2 тыс. нелегальных отелей и вилл, добавил чиновник.