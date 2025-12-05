В Челябинской области одобрили 13 заявок иностранцев на проживание из 140

С начала 2025 года комиссия управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области одобрила 13 из 140 заявок иностранцев о выдаче разрешения на временное проживание (РВП), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

На очередном заседании в декабре комиссия рассмотрела три анкеты от иностранных граждан и лиц без гражданства. Ни одна из них не получила одобрения. Всего для Челябинской области на 2025 год установлена квота на выдачу разрешений на временное проживание в РФ — 25 человек.

До 30 декабря желающие получить РВП могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориальных органов ГУ МВД России по области.

Виталина Ярховска