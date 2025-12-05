Обезврежена новосибирская банда, похищавшая деньги участников СВО

Новосибирские силовики пресекли деятельность преступной группы, похищавшей деньги участников специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации ведомства, криминальная организация насчитывала 11 участников. Они подыскивали в Новосибирской области и соседних регионах граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Злоумышленники склоняли их к подписанию контрактов с Минобороны РФ и организовывали заключение фиктивных браков. В последующем на банковские карты, оформленные на подставных жен, поступали «боевые» деньги, которые похищались. Сумма ущерба составляет около 5,2 млн руб.

Обыскав квартиры подозреваемых, силовики изъяли свыше 4,5 млн руб. наличными, полкило золотых изделий, банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В региональном УФСБ сообщили, что также возбуждено дело в отношении одного из военнослужащих. Он подозревается в получении взяток в сумме до 200 тыс. руб. за оказание содействия в беспрепятственном прохождении медкомиссии и подписании гражданами контрактов с Минобороны РФ.

Илья Николаев