Ижевскую фирму оштрафовали за действия директора

Ижевское ООО «Атом-Строй» признано виновным в совершении административного правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и оштрафовано на 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Ранее руководитель ООО «Атом-Строй» стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он передал взятку в размере 10 млн руб. сотруднику АО «Уральский НИИ композиционных материалов» за содействие заключению договора на выполнение строительно-монтажных работ, общее покровительство при выполнении взятых на себя обязательств.