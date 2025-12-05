Минкультуры поддержало свыше 150 национальных фильмов в 2025 году

В 2025 году в рамках основного конкурса Министерства культуры государственную поддержку получили свыше 150 национальных кинопроектов. Среди них — 41 мультфильм и 50 художественных картин, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра Ольги Любимовой.

В 2024 году по итогам конкурсного отбора при финансовом участии министерства была запущена в производство 151 национальная картина.

Госпожа Любимова напомнила, что в текущем году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» впервые был проведен конкурс в поддержку фильмов начинающих режиссеров и проектов для детской и подростковой аудитории. В итоге финансирование получили 18 картин. Среди них — восемь анимационных и семь художественных лент, а также три документальных фильма.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на формирование поколения патриотически настроенных россиян, отмечается на сайте правительства РФ. К 2030 году предполагается довести до 80% долю культурных, творческих и художественных проектов, которые ориентированы на продвижение и сохранение «традиционных российских духовно-нравственных ценностей».