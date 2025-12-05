Задержаны 11 подозреваемых в краже 5,2 млн рублей у участников СВО

Сотрудники управления МВД по Новосибирской области и регионального ФСБ задержали 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн руб. у служащих по контракту в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным полиции, злоумышленники искали тех, кто планировал заключить с Минобороны России контракт. Они убеждали жертв передавать им банковские карты или оформлять на них доверенность. Заработанные во время военной службы деньги мошенники присваивали себе. Задержанные зарабатывали на такой схеме с июля по октябрь этого года.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По местам жительства подозреваемых прошли обыски. Силовики изъяли у них банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие вещи, сообщила Ирина Волк. В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили ТАСС, что у подозреваемых изъяли свыше 4,5 млн руб. и более половины килограмма золотых изделий.