В Челябинской области 13-летний мальчик и его отец утонули во время рыбалки

Житель Карталинского района и его 13-летний сын погибли во время рыбалки. Они провалились под тонкий лед. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По данным следствия, 4 декабря 49-летний местный житель ушел на рыбалку с сыном, а после обеда они перестали выходить на связь с родственниками. Впоследствии тела мальчика и его отца обнаружили в пруду возле поселка Песчанка.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, спасателей вызвал друг семьи, обнаруживший машину рыбаков на берегу. Тела обнаружили на глубине около 2 м в полынье, расположенной в 100 м от берега. С родственниками погибших работает психолог.

На месте работали спасатели Локомотивного поисково-спасательного отряда, Карталинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции и скорой помощи. Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие случившемуся.