В Новосибирске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска вырастет. Проект соответствующего решения был согласован 5 декабря на заседании комиссии по установлению регулируемых тарифов.

«Стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе предложено установить в размере 45 руб., в метро в размере 48 руб.»,— говорится в сообщении пресс-центра мэрии по итогам заседания.

В настоящее время проезд в новосибирском метрополитене, а также в наземном общественном транспорте обходится пассажиру без льгот в 40 руб.

Валерий Лавский