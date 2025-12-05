С 2026 года градостроительные полномочия Челнов передадут Минстрою Татарстана

С января 2026 года министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана получит градостроительные полномочия в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Для работы в городе будет создан отдел развития Набережночелнинской агломерации, который разместят в здании исполкома.

С 2024 года аналогичные полномочия местных властей, за исключением Казани и Челнов, уже были переданы Минстрою республики. Для реализации реформы в министерстве создан Департамент развития территорий, включающий территориальные подразделения в семи административных центрах республики.

В зону ответственности министерства войдут подготовка и утверждение генерального плана, документов территориального планирования и градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки, а также местных градостроительных нормативов. Минстрой республики будет предоставлять разрешения на строительство, реконструкцию и ввод объектов в эксплуатацию, рассматривать вопросы условно разрешенных видов использования и принимать решения о комплексном развитии территорий.

Анна Кайдалова