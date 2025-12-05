Умер Шан Цзун из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на семью актера.

Господин Тагава умер 4 декабря в Санта-Барбаре после перенесенного инсульта. Члены семьи артиста сообщили, что в последние минуты с ним были его дети.

Кэри-Хироюки Тагава дебютировал в кино в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император» 1987 года. Картина получила девять премий «Оскар». Актер наиболее известен по роли колдуна Шан Цзуна в фильмах франшизы «Смертельная битва» . Также снимался в фильмах «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Мемуары гейши» и «47 ронинов».

В 2015 году господин Тагава прошел православный обряд крещения в Москве в храме на Большой Ордынке, отмечает «РИА Новости».