На стройке ЖК в Тюмени с высоты упал рабочий и погиб
В Тюмени на стройке жилого комплекса «Смородина» на улице Василия Севергина погиб рабочий, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел 4 декабря вечером: работник упал с высоты во время строительных работ.
Фото: прокуратура Тюменской области
На место прибыл прокурор центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин. Организована проверка соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.
Прокуратура примет меры при выявлении нарушений. Ход и результаты проверки следственных органов будут контролироваться.