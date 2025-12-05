Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На стройке ЖК в Тюмени с высоты упал рабочий и погиб

В Тюмени на стройке жилого комплекса «Смородина» на улице Василия Севергина погиб рабочий, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел 4 декабря вечером: работник упал с высоты во время строительных работ.

Фото: прокуратура Тюменской области

Фото: прокуратура Тюменской области

На место прибыл прокурор центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин. Организована проверка соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.

Прокуратура примет меры при выявлении нарушений. Ход и результаты проверки следственных органов будут контролироваться.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все