Торговые объекты снесут при расширении проспекта в Красноярске

Шесть торговых объектов будут демонтированы в ходе реконструкции участка пр. им. газеты «Красноярский рабочий» в Красноярске. Об этом говорится в сообщении мэрии.

«Оценка уже проведена, собственники ознакомлены с ее результатами. В течение месяца после перечисления средств собственники должны будут освободить помещения»,— уточнили в городской администрации.

Протяженность реконструируемого участка от транспортного кольца Предмостной площади до ул. Капитанской составляет 0,66 км. Он будет расширен до трех полос движения.

Мэрия планирует определить подрядчика в начале 2026 года. Предполагается, что работы продлятся полтора года.

