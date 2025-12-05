В Татарстане седьмой час действует режим беспилотной опасности
В Татарстане в 01:16 ввели режим «беспилотной опасности». Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотной опасности“», — говорится в сообщении.
О закрытии аэропортов республики не сообщалось. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли в среду, 3 июня.