В Татарстане в 01:16 ввели режим «беспилотной опасности». Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

В Татарстане седьмой час действует режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотной опасности“», — говорится в сообщении.

О закрытии аэропортов республики не сообщалось. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли в среду, 3 июня.

