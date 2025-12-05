Haaretz: 25 тысячам украинцев в Израиле грозит депортация

В Израиле около 25 тыс. украинских беженцев могут потерять право на пребывание в стране из-за задержек с продлением программы защиты и вида на жительство. Об этом сообщает газета Haaretz.

Срок действия выданных ранее разрешений истекает в конце декабря, и без продления беженцы рискуют быть депортированы.

По информации издания, правительство пока не приняло решение о продлении программы, вопрос все еще обсуждается. В ноябре 2024 года несколько правозащитных организаций направили по меньшей мере три обращения в ведомственные учреждения с просьбой продлить временную защиту для украинских беженцев. Ответа пока нет, говорится в статье.