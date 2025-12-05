В Кольцово отменили и задержали несколько авиарейсов

В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Almasria Universal Airlines в Турцию и Египет, следует из информации в расписании онлайн-табло аэропорта Кольцово. Наблюдаются задержки нескольких внутрироссийских рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейс UJ-722D, который должен был отправиться из Екатеринбурга в Трабзон (Турция) в 3:25, а из него в 5:25 — в Шарм-Эш-Шейх (Египет), отменен.

Среди задерживающихся — два самолета Rusline: рейс в Нарьян-Мар, который перенесли с 13:30 на 18:40, а также в Белоярский (ХМАО-Югра) — вылет перенесен с 8:00 на 14:25. Кроме того, отправление самолета «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург перенесено с 12:50 на 15:40, лайнера Utair в Уфу — на 17:00. При этом рейс должен был отправиться еще 4 декабря в 22:25.

Ирина Пичурина