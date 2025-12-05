По делу о хищении 2 млрд руб. арестован глава госпредприятия Красноярского края ЦТЛ

Суд заключил под стражу по 27 января 2026 года директора госпредприятия Красноярского края «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ) Андрея Августиновича, который подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края. Меру пресечения топ-менеджеру ЦТЛ избрали еще 3 декабря.

«По версии следствия, Августинович А. М. и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана»,— указывается в релизе пресс-службы. Ущерб, причиненный Красноярскому краю, оценивается в 2 млрд руб. Другие подробности дела не приводятся.

Правоохранительные органы Красноярского края не комментируют расследование.

ЦТЛ занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Госпредприятие, в частности, в 2025 году выступило заказчиком на конкурсе на право строительства Дворца молодежи в Красноярске стоимостью более 5 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», Андрей Августинович руководит ЦТЛ с 2006 года.

Илья Николаев