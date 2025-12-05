Полиция Новой Зеландии изъяла проглоченный похитителем кулон «Яйцо Фаберже»

Арестованный в новозеландском Окленде похититель кулона «Яйцо Фаберже» шесть дней удерживал в себе драгоценность, но в итоге расстался с ней «естественным путем, без медицинского вмешательства», пишет Associated Press.

Мужчина проглотил кулон стоимостью $19 тыс. в магазине Partridge Jewelers 28 ноября. Его задержали. На следующий день в суде он не признал вину в краже, и с тех пор сотрудники полиции круглосуточно дежурили рядом с ним, ожидая появления новых улик.

Кулон, выпущенный ограниченной серией в 50 экземпляров, был создан по мотивам фильма о Джеймсе Бонде «Осьминожка» 1983 года, в котором в ходе операции по контрабанде драгоценностей было приобретено поддельное яйцо Фаберже. «Яйцо» изготовлено из золота, покрыто зеленой эмалью, инкрустировано 183 бриллиантами и парой сапфиров. Подвеска имеет высоту 8,4 см и установлена на подставке. Открыв его, можно увидеть внутри осьминога в 18 карат из желтого золота, украшенного белыми бриллиантовыми присосками и черными бриллиантовыми глазами.

8 декабря 32-летний фигурант должен предстать перед окружным судом Окленда.

