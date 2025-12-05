Пять челябинских школ получили знаки качества за достижения

Рособрнадзор присвоил знак качества за высокие образовательные достижения пяти школам Челябинской области. Информация опубликована на сайте Федерального института оценки качества образования.

В список попали три учреждения из Челябинска — гимназия №80, лицей №11 и физико-математический лицей №31. Также награды удостоены снежинская гимназия №127 и троицкий лицей №13.

Также Рособрнадзор выдал знаки качества «Высокая культура оценивания» 11 образовательным учреждениям области. Среди них — частный Международный институт дизайна и сервиса (МИДИС), гимназия №1, Челябинская православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца из регионального центра; гимназия №18, Академический лицей, школа №56 с углубленным изучением математики из Магнитогорска; школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов и школа №10 с углубленным изучением иностранного языка из Златоуста; средняя общеобразовательная школа поселка Арчаглы-Аят Варненского района; саткинская школа №14; Черноборская средняя общеобразовательная школа из Чесменского района.

«Высокие образовательные результаты» присваивается общеобразовательным организациям с высокими и при этом объективными образовательными результатами. «Высокая культура оценивания» — знак для учреждений с высокой объективностью оценивания.

Виталина Ярховска