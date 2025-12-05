В Красноярске арестован директор Центра транспортной логистики

Директор красноярского «Центра транспортной логистики» (ЦТЛ) Андрей Августинович арестован по подозрению в мошенничестве на 2 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК), пишет ТАСС.

По версии следствия, Августинович в сговоре с «неустановленными лицами» получил право на чужое имущество, чем нанес ущерб Красноярскому краю в размере 2 млрд руб., уточняет NGS24. Центральный суд Красноярска 3 декабря отправил его под арест до 27 января.

Основными владельцами ЦТЛ являются правительство Красноярского края и краевые министерства. Компания выступает заказчиком строительства красноярского метрополитена и городских парковок. ЦТЛ владеет долями в ключевых транспортных активах региона, включая пригородные перевозки и международный аэропорт Красноярск.

С 2016 по 2018 год Андрей Августинович был фигурантом четырех уголовных дел по статье о злоупотреблении полномочиями.