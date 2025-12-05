Бывшая премьер Британии Трасс объявила о запуске шоу с разоблачением противников

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что запускает свое еженедельное шоу. В нем она планирует разоблачать всех, кто поспособствовал ее отставке в 2022 году, а также рассказывать, что «на самом деле происходит» в Британии и в странах Запада.

В видеообращении в соцсети Х Лиз Трасс заявила, что на нее возложили ответственность за рыночный кризис, в котором она не виновата. «Глубинное государство и их союзники в СМИ и политике пытались меня уничтожить, потому что я бросила вызов их многолетним неудачам. Теперь я вернулась. Я разоблачу всех, кто меня сместил. Я брошу вызов глубинному государству»,— сказала бывшая премьер.

Шоу будет выходить по пятницам около 21:00 мск. Первый выпуск опубликуют 5 декабря. Лиз Трасс не рассказала, на какой именно платформе будут размещать эпизоды шоу.

Лиз Трасс 5 сентября 2022 года возглавила Консервативную партию Британии и на следующий день вступила в должность премьер-министра. На посту она проработала всего 45 дней — это самый короткий срок премьерства за всю историю страны. Она объявила об отставке 20 октября, объяснив решение неспособностью справиться с возложенными на нее обязательствами.

23 сентября 2022 года министр финансов Великобритании Квази Квартенг представил новую стратегию экономических реформ, предложенную Лиз Трасс. Она включала в себя сокращение социальных выплат для населения и налогов. Однако рынки акций и облигаций негативно отреагировали на представленную программу. За месяц курс фунта рухнул до минимума 1985 года, а Банк Англии был вынужден срочно покупать облигации на 65 млрд фунтов (около $72 млрд).