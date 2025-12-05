«Самолет» приступил к реализации ЖК на Гражданском проспекте за 18,5 млрд рублей

Группа «Самолет» в 2026 году приступит к реализации нового жилого квартала в рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ) на Гражданском проспекте, сообщает «Деловой Петербург». На участке площадью 7 га планируется построить 123 тыс. кв. метров недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В состав проекта войдут социальные объекты, которые застройщик передаст городу: школа на 1100 мест, два детских сада и кабинет врача общей практики. Общий объем инвестиций в квартал оценивается в 18,5 млрд рублей.

В рамках программы РЗТ компания уже расселила более 1 тысячи семей, снесла 103 ветхих дома и построила свыше 1 млн кв. метров жилья, три школы и семь детских садов. В 2026 году планируется расселить 160 семей из бывших заводских общежитий.

Параллельно «Самолет» активно развивает проекты в Ленобласти, где ведется строительство более 1 млн кв. метров, в планах — увеличить этот объем до 2,26 млн кв. метров.

Компания концентрируется на реализации уже запущенных проектов и не планирует в ближайшее время осваивать новые площадки в Петербурге. При этом, согласно стратегии, в ближайшие несколько лет группа намерена вывести на рынок Петербурга и области 1,5 млн кв. метров жилья.

Андрей Маркелов