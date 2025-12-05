Рабочий в поселке Песочный скончался после вскрытия бочки болгаркой

На территории автосервиса в поселке Песочный 4 декабря произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замруководителя Северо-Западной инспекции труду Ольгу Казанскую.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 48-летний работник использовал болгарку для вскрытия металлической бочки. Внутри емкости сохранились пары горючего вещества, которые воспламенились от искр. В результате взрыва петербуржца отбросило, он получил тяжелые травмы.

Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь и пытались доставить его в больницу, однако спасти жизнь рабочего не удалось — он скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия сейчас изучают правоохранительные органы и государственная трудовая инспекция.

Андрей Маркелов