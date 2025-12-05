Пилот из Перми возглавила национальную авиационную ассоциацию

Руководителем некоммерческой организации «Национальная авиационная ассоциация» (НАА) стала Ксения Гринберг. Организация зарегистрирована в поселке Воротынск Калужской области. Там же расположен аэродром Орешково с одноименным авиапарком. Основная отрасль работы НАА, по данным «СПАРК-Интерфакс»,— деятельность спортивных клубов. Судя по открытым данным, ассоциация занимается организацией соревнований «Русские авиационные гонки», а также авиашоу.

Ксения Гринберг родилась и выросла в Перми. На аэродроме Фролово она освоила самолеты P96 Golf, Cessna 172 и Як-52. Госпожа Гринберг — чемпионка Московской области по высшему пилотажу с ограничениями «2-й уровень сложности». Также она выигрывала чемпионат России по виду спорта авиационные гонки, класс «самолет поршневой». В июле госпожа Гринберг получила три «бронзы» на чемпионате Московской области по самолетному спорту в дисциплине «Высший пилотаж на поршневых самолетах».

Как пояснила «Ъ-Прикамье» Ксения Гринберг, НАА занимается популяризацией авиации, в том числе самолетного спорта. «Мы оказываем всестороннее содействие и объединяем усилия авиационных спортивных федераций, аэроклубов, учебных центров и авиационных проектов»,— рассказала госпожа Гринберг.