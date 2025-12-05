США расширят список подпадающих под миграционный запрет стран

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить въезд гражданам более чем 30 стран. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в эфире телеканала Fox News.

«Президент продолжает оценивать страны»,— сказала госпожа Ноэм, отказавшись назвать точное число и конкретные государства (цитата по Reuters).

Министр пояснила, что запрет коснется стран, которые не могут «обеспечить себя» и помочь США в проверке своих граждан. Ранее Reuters писал, что США могут запретить въезд гражданам 36 стран.

Новые ограничения станут продолжением миграционной политики, ужесточенной после стрельбы в Вашингтоне 26 ноября, когда погибла военнослужащая Национальной гвардии, напоминает Reuters. По данным следствия, нападение совершил гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году. Президент Дональд Трамп тогда пообещал «навсегда приостановить» миграцию из «стран третьего мира».