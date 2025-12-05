После выходных в Свердловской области ожидаются морозы

С 5 декабря на северных и северо-восточных территориях Свердловской области температура станет заметно ниже, чем в остальных частях региона, возможны небольшие осадки на севере и западе, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В начале следующей недели ожидаются морозы.

В Свердловской области в пятницу еще сохранится тепло благодаря циклону Bjorn, который движется от Белого моря к Северному Уралу. Этот циклон удерживает атмосферный фронт, предотвращая его смещение на юг, что не позволяет холодным массам проникнуть в регион. Температуры днем достигнут -4°..+1°, на северо-востоке до -5°..-7°.

В Екатеринбурге пятничным днем будет 0°..-2°, в основном облачно, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный, 2-7 м/с. В субботу ожидается ночью -3°, днем -1°, в воскресенье — ночью -8°, днем -5°. На следующей неделе, ко вторнику, температура может опуститься до -22°, однако в дальнейшем ожидается значительное потепление.

Ирина Пичурина