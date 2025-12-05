Власти Новосибирска снесли десятки павильонов на кладбище «Клещихинское»

На кладбище «Клещихинское» в Новосибирске демонтировали около 20 арендованных павильонов для продажи ритуальных принадлежностей. Как пояснили в пресс-центре мэрии, эти нестационарные торговые объекты (НТО) не соответствуют новым требованиям муниципалитета, которые вступают в силу с 1 января 2026 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Требования определяют основной цвет объекта, высоту и площадь остекления фасадов. «Так как демонтированные объекты не соответствовали этим условиям, договоры аренды с ними не были продлены»,— отметили в городской администрации. В ходе демонтажа было обнаружено 15 автомобилей, которые поместят на площадку МКУ «Ритуальные услуги» для начала процедуры признания их бесхозными.

«С первого квартала 2026 года запланировано проведение конкурсных процедур на право использовать данный земельный участок, который будет поделен на разные лоты, начиная от 50 и заканчивая 600 кв. м для размещения НТО»,— приводится в пресс-релизе комментарий начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Морозова.

Валерий Лавский