«Россети Новосибирск» завершают строительство линии электропередачи

В Маслянинском районе Новосибирской области реализуется важный проект по созданию электросетевой инфраструктуры для крупного предприятия агропромышленного комплекса. «Россети Новосибирск» строят воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 110кВ для будущей высоковольтной подстанции «Молзавод», которая станет ключевым центром электроснабжения для площадки компании «ЭкоНива».

Подстанция 110кВ «Молзавод» строится для надежного электроснабжения завода по производству сыров — одного из крупнейших в Сибири. После ввода в эксплуатацию энергообъект обеспечит выдачу предприятию до 14,1МВт мощности. Это позволит заводу перерабатывать свыше 1100тонн молока в сутки и выпускать до 35000тонн полутвердых и твердых сыров ежегодно.

На текущий момент энергетики завершают строительство новой воздушной линии электропередачи 110кВ протяженностью 300м. В рамках проекта осуществляется монтаж опор в створе существующей ЛЭП, производится замена отдельных опор, прокладываются кабельные трассы и готовятся фундаменты под новые конструкции. Все строительномонтажные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Строящаяся линия электропередачи спроектирована с учетом современных требований к надежности и безопасности. Для ее сооружения используются опоры из железобетона и анкерные металлоконструкции — выбор был определен инженерногеологическими условиями местности. Фундаменты выполняются по свайной или стержневой схеме в зависимости от типа грунта.

На самой подстанции уже достигнут значительный прогресс в монтажных работах. Установлены два силовых трансформатора мощностью 16МВА каждый. Смонтировано основное оборудование открытого распределительного устройства 110кВ, включая элегазовые выключатели, трансформаторы напряжения и тока, ограничители перенапряжения и разъединители. Также смонтировано блочно-модульное здание общеподстанционного пункта управления и закрытого распределительного устройства 10 кВ, установлены системы автоматизации и микропроцессорные защиты, телемеханика и системы связи.

Все оборудование и материалы, используемые «Россети Новосибирск» при строительстве нового центра питания – отечественное, что полностью отвечает курсу крупнейшего электросетевого холдинга на импортозамещение и технологический суверенитет.

Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск» в проект по созданию электросетевой инфраструктуры для крупного агропромышленного предприятия составляет несколько сотен миллионов рублей.

Ввод в эксплуатацию подстанции «Молзавод» и линии электропередачи110кВ имеет большое значение для региона. Проект обеспечит надежное электроснабжение завода «ЭкоНива», который станет важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны. Кроме того, создание современного агропромышленного объекта позволит создать около 500новых рабочих мест в Маслянинском районе. Запуск подстанции повысит устойчивость энергосистемы Новосибирской области за счет резервирования сетей.

