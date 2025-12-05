В Приангарье криминальный авторитет арестован по делу об экстремизме

Суд в Иркутске заключил под стражу жителя Шелехова Константина Григорьева, обвиняемого в организации деятельности экстремисткой организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Его задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в другую страну, сообщило следственное управление СКР по Иркутской области.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021-2025 годы фигурант дела, известный в криминальной среде как «Кот», проживал в Шелехове и Шелеховском районе, где, «имея личный авторитет, осуществлял действия организационного характера в криминальной среде». Правоохранители считают, что Константин Григорьев пропагандировал агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, проводил «собрания для разъяснения и оправдания криминальной идеологии экстремистской организации и вовлекал новых членов».

По данным «Ъ», Константин Григорьев имел статус «смотрящего» за городом Шелехов.

Александра Стрелкова