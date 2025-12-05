Омский «Авангард» обыграл «Сочи» на своей площадке

Хоккеисты «Авангарда» одержали волевую победу над «Сочи» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команды встретились на омском льду 4 декабря.

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

После двух периодов гости вели со счетом 1:2. Но в середине третьей 20-минутки ситуация на площадке резко изменилась. С 49-й по 59-ю минуты «Авангард» провел четыре безответные шайбы. В этом матче в составе омской команды отличились Александр Волков, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Артем Блажиевский и Максим Лажуа.

Победив со счетом 5:2, «Авангард» остался на третьем месте в конференции «Восток» КХЛ. Он на три очка отстает от идущего вторым казанского «Ак Барса», но сибиряки провели на три матча меньше.

Валерий Лавский