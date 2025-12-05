Суд США временно разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Вашингтоне

Апелляционный суд США по округу Колумбия временно отменил решение, которое обязывало президента Дональда Трампа вывести войска Национальной гвардии из Вашингтона к 11 декабря.

Как сообщает Reuters, изначальный запрет был введен по иску генерального прокурора округа Колумбия Брайана Швалба. Он обвинил Дональда Трампа в нарушении закона о недопустимости использования армии для соблюдения внутреннего правопорядка. Окружная судья Джиа Кобб постановила, что присутствие Нацгвардии незаконно. На обжалование решения она выделила три недели.

После стрельбы в Вашингтоне, в результате которой один сотрудник Нацгвардии погиб и один пострадал, Дональд Трамп усилил присутствие войск в городе. Сейчас в нем находятся более 2 тыс. солдат. Администрация президента США утверждает, что господин Трамп имеет право направлять войска без согласования с местными властями.