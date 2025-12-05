Паромное сообщение Сахалина с материком прервано из-за сильного шторма

Соединяющая Сахалин с Хабаровским краем паромная переправа Ванино—Холмск закрыта с 10:30 по местному времени (2:30 мск) до улучшения погоды в Татарском проливе, сообщило управление МЧС по Сахалинской области. На море продолжается шторм, который возник из-за циклона.

По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии, на Сахалине 5 декабря ожидается преимущественно снежная погода с усилением ветра и метелями в прибрежных районах. 4 декабря максимальная скорость ветра достигала 36 м/с. В Северо-Курильском районе упала опора ЛЭП, из-за чего без света остались жители 52 домов.

Мэрия Южно-Сахалинска сообщила, что жилые дома в некоторых районах города остались без теплоснабжения. В разговоре с ТАСС администрация города уточнила, что причиной аварийного отключения стало повреждение сетей.

Эрнест Филипповский