Путин: Telegram используется для влияния на молодежь

Президент России Владимир Путин сказал, что мессенджеры, включая Telegram, используются, чтобы «как-то влиять» на молодежь. Так он ответил на вопрос индийских журналистов о том, как глава государства поддерживает контакт с молодым поколением.

«У нас в литературе, в искусстве это противопоставление молодых людей и старого поколения, отцов и детей в нашей литературе классической, эти образы всегда существовали … А знаете, в чем новое? В технологиях. Эти мессенджеры — Telegram и так далее — используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент добавил, что молодежная среда «более мобильна, более радикальна». По его словам, молодым людям «всегда кажется, что они сталкиваются с такой-то и с такой-то несправедливостью». «Больше того, они полагают, что с этими несправедливостями так легко расправиться, их так легко решить»,— продолжил он.

Владимир Путин уточнил, что с людьми «надо работать». По его словам, с молодым поколением нужно постоянно быть в контакте, пользоваться «теми же современными средствами доведения информации до них».