Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира

Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц «дискредитировал себя саботажем мира» и самоубийством западной цивилизации. Он добавил, что Берлин сам отстранил себя от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Ранее Der Spiegel писал, что Фридрих Мерц призывал президента Украины Владимира Зеленского быть осторожным с американскими участниками переговоров об урегулировании конфликта Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, они «играют в игры, как с вами, так и с нами».