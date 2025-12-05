На территории бывшего СИЗО «Кресты» откроют музей, гостиницы и гастроулицу

Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга утвердил проект реставрации бывшего СИЗО «Кресты». На территории следственного изолятора появятся мультимедийный музей, два гостиничных комплекса, гастрономическая улица и пешеходный променад с арт-объектами.

«Пространство комплекса будет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского останется его доминантой. После окончания работ комплекс обеспечит появление порядка 1200 новых рабочих мест»,— написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в Telegram-канале.

Комплекс «Кресты» построили в конце XIX века, он был рассчитан на содержание более 1 тыс. человек. СИЗО на его территории просуществовал до 2017 года. В феврале 2025-го комплекс за 1,13 млрд руб. приобрел петербургский девелопер КВС.

