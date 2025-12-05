Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
При налете БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Грайворон беспилотник ударил по коммерческому объекту. Пострадал мирный житель.

Как написал господин Гладков в Telegram-канале, мужчина обратился в больницу самостоятельно. «Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног. От предложенной госпитализации пострадавший отказался»,— уточнил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что при ударе дрона по грузовому автомобилю в селе Белянка ранены двое мужчин. Еще один мужчина получил травмы при ударе дрона по грузовику в поселке Борисовка. В селе Волчья Александровка ранен водитель легкового авто.

