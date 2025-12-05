Завершена подготовка к подаче энергии с АЭС «Аккую» в Турции

На первой турецкой АЭС «Аккую», которую строит российская госкорпорация «Росатом», завершена подготовка оборудования для подачи электроэнергии в единую энергосистему страны.

«На АЭС "Аккую" выполнена подача номинального напряжения от внешней энергосети на часть оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 400 кВ (КРУЭ 400 кВ), предназначенного для приема и выдачи в сеть электроэнергии»,— сообщила пресс-служба электростанции «РИА Новости».

С момента подачи номинального напряжения прошло 72 часа, во время которых специалисты контролировали работу оборудования. Пресс-служба АЭС уточнила, что общестроительные работы на первом энергоблоке завершены, все системы блока проходят комплекс контрольных операций.

АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков. Ввод первого запланирован на 2026 год. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщал, что реализация проекта задержана на полтора года. Среди причин он называл в том числе отказ Siemens поставлять заказанное и оплаченное оборудование.